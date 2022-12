Mees Hendrikx rijdt in dezelfde ploeg als Laurens Sweeck: "Proberen in zijn schaduw door te groeien"

Bij Crelan-Fristads gaat de meeste aandacht naar Laurens Sweeck, maar er is ook Mees Hendrikx. Hij rijdt in het veld zijn 1e profseizoen.

Dit seizoen kende Mees Hendrikx al wisselende uitslagen. Een 4e plaats in Ardooie was tot nu toe zijn beste resultaat. In Ruddervoorde en op het EK werd hij 9e. Bemoedigend voor de eerstejaarsprof. "Maar ik wil nog iets meer in de top 10 te eindigen. Het loopt nog niet helemaal zoals ik zou willen, maar in september had ik nog een coronabesmetting", zei Hendrikx aan Wielerflits.

Om zich meer in de kijker te rijden, trekt Hendrikx zich aan Laurens Sweeck op, die sinds dit seizoen ook voor Crelan-Fristads rijdt. "Dankzij zijn komst hebben we een stap hogerop gezet", vindt Hendrikx. "Dankzij hem kunnen we ons iets meer laten gelden in de cross."

"Ik ben heel blij dat Sweeck erbij is gekomen. Zo kan ik in zijn schaduw verder doorgroeien. Op woensdag trainen we altijd samen met de ploeg en hij is iemand waar je je kan optrekken. Als hij er niet was geweest, had alle druk bij mij als enige profrenner in de ploeg gelegen", sloot Hendrikx af.