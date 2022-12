🎥 IN BEELD: Mathieu van der Poel valt hard op zijn knie in Superprestige in Boom

Jeroen Deheegher

Vandaag 15:47 |







Foto: © photonews

Van der Poel viel al snel in de wedstrijd in Boom. In Boom waren Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock al snel alleen met twee weg. Er leek een spannend duel aan te komen tussen de twee, tot het begin van ronde twee. Van der Poel viel in een bocht hard op zijn knie, Pidcock kon de val niet meer ontwijken. De wereldkampioen kon snel weer verder, Van der Poel bleef even verweest zitten en leek ook pijn te hebben. Van der Poel werd in het verleden al een paar keer aan zijn knieën geopereerd. Ook de schoen van Van der Poel leek stuk. Uiteindelijk zette hij zijn weg verder en probeerde hij er nog een stevige training van te maken. 🤕 Pijnlijke val van Van der Poel op de kasseien in Boom. Hij rijdt als twee na laatste opnieuw verder. Pidcock was mee betrokken in de val maar kon snel hervatten en rijdt momenteel aan de leiding met een voorsprong van 8️⃣ seconden. #SPBoom #Superprestige2023 pic.twitter.com/P29mRhuL3e — SuperprestigeCX (@SuperprestigeCX) December 3, 2022



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur