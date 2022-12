Belgische kampioen bij de nieuwelingen Arthur van den Boer boekt al zestiende zege uit het veldritseizoen

Bij een nieuwe afspraak in dit veldritseizoen heeft de Belgisch kampioen bij de nieuwelingen al zijn zestiende overwinning kunnen boeken.

Dat is Arthur Van Den Boer. Het is dit seizoen dus al vaker het geval geweest dat de crosser uit Elewijt de maat nam van zijn leeftijdsgenoten en dat was ook het geval in Boom. Het was wel een felbevochte strijd met Mathias De Keersmaeker, die uiteindelijk 31 seconden moest toegeven.

In de laatste ronde haalde de renner van AA Drink Young Lions immers toch de bovenhand op zijn concurrent van RS-Bikes Racing Team Pulderbos. Naud De Clercq wist na een prangende spurt tegen Keano Geens de derde plaats weg te kapen op 50 seconden van de winnaar en kon zo nog mee op het podium bij de tweedejaarsnieuwelingen.

LIPPENS WINT BIJ EERSTEJAARS

Eerder hadden ook de eerstejaars hun cross gereden. Daarin was Brent Lippens duidelijk de sterkste: de renner van Bert Containers-Doltcini soleerde met een voorsprong van 52 seconden naar winst. Seppe Sprangers werd tweede. Dima Roels bereikte als derde de aankomst op 1'07".