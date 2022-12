Gerben Kuypers wint vijfde keer op rij in Coupe de France, zondag kan bekroning volgen

De jonge Belg is aan het scoren in Frankrijk.

Gerben Kuypers (22) had in de Coupe de France, een regelmatigheidscriterium in Frankrijk, al de vier vorige manches gewonnen. Er zijn in totaal drie weekends waarbij op zaterdag en zondag op hetzelfde parcours wordt gereden.

In Troyes won Kuypers dus voor de vijfde keer op rij in de Coupe de France. Hij won voor een andere Belg, Clément Horny (22). Kuypers was aan de streep vier seconden sneller dan Horny. De Zwitser Timon Rüegg werd derde op 22 seconden.

Zondag wordt in Troyes de laatste manche van de Coupe de France gereden. Kuypers heeft in het klassement 31 punten voorsprong op de tweede, een overwinning levert 45 punten op. Kuypers is dus nog niet zeker van de eindzege.