Michel Wuyts looft Mathieu van der Poel: "Hij is de Johan Cruijff van de cross"

Mathieu van der Poel won vorige zondag in Hulst. Dat heeft ook bij Michel Wuyts indruk gemaakt.

"Ik genoot in Hulst van zijn superieure stijl. Wendbaar in de lenden, finesse in iedere beweging, onnavolgbaar in de versnelling. Soeverein. Dat hij fouten opstapelde, stoorde me niet. Mathieu Van der Poel staat garant voor slippers. Ze zijn inherent aan zijn acties. Niet één andere crosser koestert het risico zoals hij dat doet. Hij is gewoon de Johan Cruijff van de cross", was Michel Wuyts lyrisch in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

Zondag komt van der Poel opnieuw in actie. Dat zal in Antwerpen zijn en dus voor het eerst in België. Wuyts doet een oproep: "Ik druk de stellige hoop uit dat het Belgische publiek van der Poel niet op die imagodeuk, opgelopen in Australië, pakt. Alstublieft, geen mensonterende spandoeken zoals die naar Richard Groenendaal ooit. Dat was in de tijden met Sven Nys de schaamte voorbij."