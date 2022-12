Van der Poel start zeker in Antwerpen: "Me bezeerd aan schouder en knie, denk niet dat ik te zwaar geblesseerd ben"

Mathieu van der Poel garandeert dat hij aan de start komt in Antwerpen, ondanks dat hij zich bezeerde bij een valpartij in Boom.

Die val beging de viervoudig wereldkampioen veldrijden op kasseistenen. Er was dus wel enig gevolg. "Ik heb mij redelijk bezeerd, aan mijn schouder en vooral aan mijn knie. In het begin had ik best wel last. Na verloop van tijd begon het dan toch vlotter te draaien."

CROSSRITME OPDOEN

Desondanks stapte Van der Poel niet af en reed hij verder "Ik was hier toch. Na een val is het toch altijd beter om door te rijden. En zo kon ik ook nog wat crosstime opdoen. Ik was er zelf verbaasd over dat mijn rondetijden nog zo goed waren."

Inderdaad: Van der Poel haalde een boel renners bij en finishte nog in de top vijftien. In Antwerpen volgt een kans om beter te doen. "Of ik morgen aan de start zal staan? Jawel", neemt Van der Poel alle twijfel weg. "Ik hoop dat ik morgen van de val niet te veel last van ga ondervinden. We zullen zien hoe ik mij voel. Ik denk niet dat ik al te zwaar geblesseerd ben, al zal ik het wel voelen als ik 's ochtends opsta."