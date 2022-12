Seppe Van Den Boer een dag na tweede plaats nu wél aan het feest op Antwerps grondgebied

Het werd een behoorlijk vruchtbaar weekend voor Seppe Van Den Boer op Antwerps grondgebied. Een dag na zijn tweede plek in Boom kon Seppe wel de winst vieren.

Zaterdag in Boom werd Seppe Van Den Boer bij de junioren tweede achter de Nederlander Guus van den Eijnden. Die ontbrak op de startlijst in Antwerpen, maar zijn landgenoot Floris Haverdings was ook wel een kandidaat voor winst op het strand van Sint-Anneke.

Overigens had de crossfamilie Van Den Boer wel al een overwinning beet dit weekend, want Arthur - de jongere broer van Seppe - was zaterdag de beste bij de nieuwelingen. Dan kon Seppe niet achterblijven: in zijn shirt van AA Drink Young Lions pakte hij in Antwerpen uit met een solo waar niemand tegen opgewassen was.

KLOOF VAN MEER DAN 40 SECONDEN

Haverdings finishte wel op de tweede plaats, maar kreeg toch 41 seconden aan zijn broek. Het werd nog een spannende strijd met Viktor Vandenberghe om die positie. Vandenberghe bereikte als derde de aankomst, 43 tellen na de winnaar.