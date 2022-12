Vrouwencross Antwerpen leverde fraaie strijd op en dat zonder twee grote afwezigen die het nog mooier konden maken

Het is een mooie strijd geworden in Antwerpen in de vrouwencross, terwijl er toch twee grote afwezigen waren.

Zowel Lucinda Brand als Ceylin del Carmen Alvarado moesten verstek geven voor de Wereldbeker in Antwerpen. De afwezigheid van Brand kon je al van ver zien aankomen. Zij blijft dit seizoen niet van problemen bespaard: tot voor kort had ze nog last van wat haar ploeg denkt dat een infectie was aan haar hand.

Gelukkig behoort dat tot de verleden tijd. Brand verscheen zaterdag dan ook aan de start in Boom, maar was dan weer duidelijk ziek. Heel lang duurde het dan niet eer de Nederlandse van Baloise Trek Lions er de brui aan gaf. Ook zou ze volgens commentaren bij de start in Boom een paaltje geraakt hebben. Groot was de verbazing dus niet toen ze in Antwerpen bleek te ontbreken.

Well done, Ceylin! Our Dutch CX star fought her way through the race after a few days of being ill, to finish on P7! 👏#AlpecinDeceuninck #CDCA #Superprestige2023 pic.twitter.com/OscbQMOrVA — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) December 3, 2022

Ook van Ceylin del Carmen Alvarado geen spoor op het strand van Sint-Anneke en dat was een iets grotere verrassing. Alvarado reed wel nog de Superprestige in Boom uit, op een zevende plaats. Haar ploeg Alpecin-Deceuninck liet wel weten dat ook zij een paar dagen ziek was geweest. Wellicht bleef daarom haar activiteit het voorbije weekend beperkt tot één cross en zo ontbraken twee ex-wereldkampioenen in Antwerpen.