🎥 Nieuwe partner voor Lotto Dstny: "Heel blij dat een toonaangevend bedrijf ons komt vervoegen"

Lotto Dstny heeft er een nieuwe partner bij. De sponsor zal op de achterkant van de shirts te zien zijn.

Efficy wil in Europa verder groeien. Met Lotto Dstny vonden ze de ideale partner daarin. Het bedrijf tekende een sponsorcontract en zal op de achterkant van de shirts staan. Efficy is een techbedrijf en het is een Europese Customer Relationship Management (CRM)-oplossing die bedrijven van iedere grootte van complete, flexibele, personaliseerbare en schaalbare software voorziet om zo hun groei mogelijk te maken.

"We zijn heel blij dat een toonaangevend bedrijf zoals Efficy zich bij ons team aansluit", vertelt Chief Business Officer bij Lotto Dstny Yana Seel. "Wielrennen brengt mensen en bedrijven samen. Bedrijven worden bij ons niet alleen sponsor om budget te investeren en visibiliteit te genereren, maar ook als bedrijf beter te worden. Zo kunnen ze hun marketingstrategie versterken en hun verkoop verbeteren."

Cédric Pierrard, CEO bij Efficy, wil met de samenwerking een volgende stap zetten. "We hebben de Belgische basis gemeen met het team, maar we zijn ook actief in Europa. Zo zijn landen als Frankrijk, Nederland en Denemarken belangrijk voor ons. Laat dat net enkele traditionele wielerlanden zijn.