Was parcourswijziging in Boom nu goede zet of niet? "Heel leuk!" vs "Zo haal je de cross eruit"

Voorbije weekend werden twee crossen gereden met behoorlijke parcourswijzigingen. Zeker in Boom gingen die wijzigingen niet onopgemerkt voorbij.

Het bleef zich uiteraard wel op de site in De Schorre afspelen, maar zo zie je maar dat je met eenzelfde omgeving toch heel andere zaken kunt doen. Wat meteen opviel is de U-turn die renners en rensters voorgeschoteld kregen vlak na de start. Voor wie in het begin van de wedstrijd achteraan het pak belandde, dreigde daar een opstopping. In de resterende ronden was dat uiteraard veel minder een probleem.

Ook de zandbak werd aangepast: het lusje waarbij het van zand overging in veld, eerst nog een eind rechtdoor ging en nadien rechtsomkeer gemaakt moest worden, werd geschrapt. In plaats daarvan werd meteen de bocht ingezet. Dat was de rode draad doorheen de parcourswijziging: veel scherpe bochten in de omloop leggen. Dat zorgde er voor dat de inspanningen bergop nog zwaarder werden.

Zandbak 2020

Zandbak 2022

Vooral bij de dames was het wel een gespreksonderwerp dat vlot over de tongen ging. Lucinda Brand, die ziek aan de start verscheen, liet verstaan dat ze er geen fan van was. Eenzelfde geluid bij Ceylin del Carmen Alvarado. "Zo haal je de cross eruit, vind ik. Het is heel steil, naar boven en naar beneden. Je bent bijna constant met niets ander bezig dan dat."

Geen van beiden zou vooraan in de koers een rol spelen. Denise Betsema deed dat wel en Wielerkrant ging bij haar polsen wat zij nu juist van het parcours vond. "Het is een mooi rondje. Het is wel iets wat ik graag doe. Het was wel iets anders dan de vorige jaren. Ik had geen moeite met de wijzigingen. Ik vond het prima zo", liet de Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal verstaan dat het haar beviel. "Heel leuk!"