Evenepoel beantwoordt vragen van fans: planning tijdens feestdagen bekend en uitstap naar de cross niet in zicht

Remco Evenepoel heeft de tijd genomen om vragen van zijn fans te beantwoorden. Kan niet anders dan dat er dan wel enkele interessante dingen aan het licht komen.

De wereldkampioen op de weg hielde en Q&A op Instagram en VeloNews was zo alert om enkele zaken op te tekenen die Evenepoel vermeldde. Onder meer zijn keuze om mee te doen aan de Giro kwam aan bod. "Ik kijk echt uit naar de openingstijdrit en dan naar rit 9. De mooie tijdritten in deze Giro liggen me. Ik hoop het goed te doen. De laatste week bestaat uit superlastige maar mooie bergritten door de Dolomieten."

In het verleden waren er wel eens geruchten over een mogelijk uitstapje naar het veldrijden, in Vlaanderen nog altijd een superpopulaire discipline. "Heb ik nagedacht over veldrijden? Ja, maar het is niet echt een doel en ik denk niet dat er mogelijkheden zijn om me zo verder te ontwikkelen als renner."

LANGE WORKOUT

Niet meteen van plan dus om te gaan crossen. Wat zijn dan wel de plannen voor Kerstmis en Nieuwjaar? "Ik doe een lange workout 's ochtends, zodat ik 's avonds van het feestmaal kan genieten."