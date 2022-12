Mathieu van der Poel steekt er bovenuit in het veld

Mathieu van der Poel is terug in het veld. En hoe. Hij toonde meteen een knap staaltje van zijn kunnen.

In Hulst kwam Mathieu van der Poel voor het eerst in 11 maanden aan de start van een cyclocross. Hij nam snel het voortouw. Ondanks enkele technische fouten kon hij de wedstrijd naar zijn hand zetten. Zijn 1e zege in het veld in bijna 2 jaar tijd.

Het weekend erop ging van der Poel meteen voor een dubbelweekend. In Boom reed hij al in de openingsronde op kop, maar daarna kwam hij zwaar ten val. Toch bleef hij niet bij de pakken zitten en vanuit bijna de laatste plaats reed hij nog naar plaats 13. Hij reed vergelijkbare ronden als winnaar Tom Pidcock.

Een dag later in Antwerpen had van der Poel duidelijk geen last meer van zijn val en hij reed autoritair naar zijn 2e zege van het seizoen. Dat terwijl Wout Van Aert ook terugkeerde in het veld.

Met die conditie behoort van der Poel nu al bij de topfavorieten voor het WK. Al is dat WK in Hoogerheide pas over 2 maanden en renners zoals Van Aert zullen alleen maar beter worden. Van Aert is nog niet helemaal hersteld van een ziekteperiode en hij gaf eerder al aan dat het WK deze winter zijn enige doel is.

Anderzijds zal van der Poel ook alleen nog maar beter worden. Na zijn dubbelweekend is hij namelijk naar Spanje op stage getrokken. Onder de Spaanse zon zal hij zijn crosstechniek en zijn conditie nog wat bijschaven. Na de kerstperiode zal hij nog eens op stage trekken. Daar zal hij de laatste hand zetten om voor zijn 5e wereldtitel in het veld te gaan.