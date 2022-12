Quinn Simmons: "Ik herinner me hoe ik bij de junioren met Remco Evenepoel koerste, nu heeft hij Vuelta gewonnen"

Quinn Simmons is één van de grote talenten uit het peloton. Een 'superman' als Remco Evenepoel is hij echter niet, zo geeft de Amerikaan aan.

De 21-jarige renner van Trek-Segafredo heeft bij de profs al flitsen van zijn kunnen laten zien. In de buurt van een echt grote overwinning kwam Simmons echter nog niet. "Tegenwoordig is het niet leuk een jonge renner te zijn als je geen superman bent", verwijst hij bij VeloNews naar de huidige straffe generatie.

Wie dat bij momenten wel lijkt te zijn, is de huidige wereldkampioen wielrennen. "Ik herinner me nog hoe ik bij de junioren koerste met Remco Evenepoel, nu heeft hij de Vuelta gewonnen. Je mag jezelf niet met die gasten vergelijken."

GELOOF NOG INTACT

Simmons blijft erbij dat zulke topmomenten er voor hem ook zullen komen, als hij het juiste pad bewandelt. "Misschien kost het me een aantal jaren extra om op het hoogste niveau te geraken of misschien geraak ik er niet. Maar ik geloof er nog altijd in dat het wel kan. Ik geloof dat ik op een gegeven moment de grootste koersen kan winnen."