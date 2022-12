Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) drukt even pauzeknop in na mindere periode

De Antwerpenaar is niet aan zijn beste periode toe en trekt er twee weken de stekker uit.

Daan Soete (27) was nog goed aan het seizoen begonnen met een zevende plaats in de Wereldbeker in Waterloo en een zesde plaats in Fayetteville. Daarna ging het heel wat minder. In zijn laatste drie crossen haalde Soete ook de top 20 niet meer.

Zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes kondigt nu in een persbericht aan dat Soete er even de stekker uit trekt. "Wie de wedstrijden en uitslagen de laatste weken heeft gevolgd, zal al wel gemerkt hebben dat Daan momenteel niet zijn beste periode beleeft", klinkt het.

"Een griepaanval na de wedstrijd in de Beekse Bergen (13 november, red.) was de aanzet en nadien heeft hij nooit meer het goede gevoel van zijn seizoen begin teruggevonden. Daarom hebben we in samenspraak besloten om even de pauzeknop in te drukken en 2 weken geen wedstrijden te betwisten."

Soete zou net als Quinten Hermans terugkeren in de Zilvermeercross in Mol op 23 december.