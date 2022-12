Filippo Ganna wil zich in 2023 specifiek focussen op één monument en houdt druk over duel om roze met Evenepoel af

De Italiaan kijkt uit naar het nieuwe wielerseizoen.

Filippo Ganna (26) beleefde op de weg een iets minder seizoen. Hij werd geen Europees of wereldkampioen tijdrijden en ook in de Tour lukte het niet. Op de baan presteerde hij wel, met enkele wereldtitels en ook het werelduurrecord.

Ganna begint zijn seizoen in San Juan waar hij door Remco Evenepoel in 2020 geklopt werd voor eindwinst. Ook nu staan de twee samen aan de start. "Ik wil er echter nog niet in topvorm zijn. Maar er echt veel afzien, wil ik natuurlijk ook niet", zegt Ganna in La Gazzeta dello Sport.

Daarna wil hij zich focussen op Parijs-Roubaix, waar hij dit jaar 35ste werd. "Ik ga weer specifiek trainen voor die koers in 2023. Daarnaast ga ik ook beter proberen te plannen hoe en waar ik met mijn krachten moet omgaan die dag."

In de openingstijdrit van de Giro volgt weer een duel met Remco Evenepoel. In 2021 won Ganna ook de openingstijdrit en pakte hij het roze. Die strijd met Evenepoel is nog ver weg. "Weet je hoeveel er nog kan veranderen in de komende vijf maanden voor de start van de Giro?", zegt Ganna daarover.