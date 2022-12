Geen toppers in Essen door Wereldbeker in Dublin, maar wel één troef: "Voor hem zullen er heel veel fans aanwezig zijn"

De cross in Essen heeft een niet zo'n goede plek op de kalender.

Vorig jaar werd de cross in Essen een dag voor de cross in Val di Sole gereden. Toen combineerde Wout van Aert nog de twee crossen en won hij twee keer, dit jaar slaat bijna iedereen de cross in Essen over die in Dublin rijdt.

"De renners verplaatsen is niet het grote probleem, wel al het materiaal. Dat begrijpen we heel goed. De combinatie met een internationale wedstrijd is lastig. Nu hebben we wel nog geprobeerd om met startgelden enkele toppers binnen te halen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is jammer", zegt organisator Ron van Nijnatten aan Sporza.

"De publieke belangstelling is heel groot, we zien zelfs een stijging. Dat is heel opmerkelijk. Dat heeft er ook mee te maken dat Tom Meeusen waarschijnlijk voor het laatst in Essen rijdt. Voor hem zullen er heel veel fans aanwezig zijn", zegt de organisator.

Bij de mannen starten er in totaal 61 mannen, bij de vrouwen 51. Het wordt dus toch nog een goed gevuld deelnemersveld. En andere renners krijgen zo een kans om eens te winnen.