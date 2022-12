Jens Adams wou cross in Essen zaterdag niet missen ondanks Dublin zondag: "Ik kan er meestrijden voor de zege"

Adams is één van de weinigen die de dubbel waagt dit weekend.

De Exact Cross is één van de slachtoffers van de Wereldbeker op de kalender. Vorig jaar moest het al Val di Sole een dag ervoor dulden, nu is er de cross in Dublin een dag later.

Jens Adams (Chocovit Cycling Team) durft als één van de enigen de dubbel aan en daar heeft hij een speciale reden voor. "Essen ligt vlak bij de deur en ik kan er meestrijden voor de zege. Daarom wou ik die cross zeker niet laten schieten", zegt hij bij Sporza.

Adams heeft ook een oplossing gevonden voor het logistieke probleem voor de verplaatsing van Essen naar Dublin. "Zaterdagochtend reist er een mecanicien met 1 fiets en 2 sets wielen al met het vliegtuig af naar Dublin. Zelf zal ik zaterdagavond na de cross in Essen afreizen met nog een andere fiets en 2 sets wielen."

Naast Adams prijkt momenteel ook de naam van Thijs Aerts op beide startlijsten.