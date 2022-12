Thibau Nys toont beelden van revalidatie rugblessure, Niels Albert komt met verklaring voor vele renners met klachten

Thibau Nys is de zoveelste renner met rugproblemen.

Thibau Nys sukkelde twee jaar geleden al eens met zijn rug, dat probleem steekt nu opnieuw de kop op. Nys is lang niet de enige met rugproblemen. De broers Van der Poel en Iserbyt hebben al lang last, ook Wout van Aert ondervond in Antwerpen hinder.

Thibau Nys deelde op zijn sociale media beelden waarbij hij werkt aan zijn rug met zogenaamde core stability oefeningen om zijn rug opnieuw sterker te maken. Nys deed die oefeningen ook twee jaar geleden toen hij last kreeg van zijn rug.

Niels Albert legt de vele rugklachten van renners bij de parcoursen. "Zie jij nog een normale bocht in de cross? Een bocht die je op volle snelheid kan nemen? Neen, het zijn altijd haakse bochten, of bochten van 180 graden, of chicanes, waarbij je telkens vanaf nul moet optrekken. Dat is een marteling voor de rug", zegt hij bij HLN.

Nog andere oorzaken

Erwin Vervecken, die parcoursen bouwt voor Golazo, beaamt dat er meer bochten in de parcoursen liggen. Dat komt omdat sponsors zichtbaar moeten zijn doordat zij nu bijna voor het hele budget zorgen, maar er zijn nog andere oorzaken.

"Om de productiekosten onder controle te houden, moet het parcours compacter, want je kan niet oneindig veel camera’s inschakelen om een wedstrijd in beeld te brengen." Ook de technologische evolutie van banden en fietsen zorgt ervoor dat renners veel minder moeten lopen dan vroeger en langer kunnen doorrijden.