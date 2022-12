Tom Meeusen over zijn toekomst: "Als ik niet meer kan volgen, hou ik de eer aan mezelf"

Tom Meeusen rijdt zaterdag in Essen. Veel fans zullen voor hem langs het parcours staan.

Dit seizoen begon Tom Meeusen goed aan het veldritseizoen. Zo werd hij 5e in de Polderscross in Kruibeke en reed hij de wereldbekerwedstrijden in de VS, maar nadien werd hij voor die wedstrijden niet meer opgeroepen, behalve dan in de Beekse Bergen. Daardoor rijdt hij maximaal nog 1 cross per weekend.

"Door geen wereldbekercrossen te rijden, zak je snel op de UCI-ranking", vertelde Meeusen aan Sporza. "Daardoor heb je een slechtere startpositie en is het moeilijker om een goed resultaat te rijden. Ook is het jammer dat ik die wereldbekercrossen niet meer rijdt, want ik heb net veel crossen nodig om in vorm te blijven."

Verder vertelde Meeusen nog eens dat hij een dipje had gehad, maar dat hij daarna met de hulp van teammanager Guido Verschueren terugknokte. "Ik weet niet hoe 2023 eruit zal zien, maar veel zal van de kerstperiode afhangen. Er zijn dan veel kansen om je te bewijzen. Als ik mijn oude niveau haal, hoop ik nog langer door te gaan. Maar als ik niet meer kan volgen, hou ik de eer beter aan mezelf. Het zal dan wel zonder groot afscheidsfeest zijn, want ik heb geen boodschap aan veel show", besloot Meeusen.