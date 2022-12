Aniek Van Alphen solliciteert naar meer na tweede zege op een week tijd: "Ben WK-plek waard"

Vorige week in Boom, nu in Essen. Vooral de overwinning van vorige week was indrukwekkend aangezien de wereldtoppers daar wel present waren. Maar één ding staat vast: Aniek Van Alphen toont zich.

De 23-jarige Nederlandse bulkt van het zelfvertrouwen na de winst in Essen. "Mentaal is het heel fijn. Dat ik twee keer kan winnen in mooie crossen in België is goed voor het moraal", klinkt het bij de Nederlandse in het flashinterview na haar zege. Veldrijden bij de vrouwen is bijna gelijk aan Oranje boven. Met twee zeges wil ook dit jonge talent zich laten horen en steekt ze haar ambitie niet onder stoelen of banken. "Ik hoop dat ik hiermee heb kunnen laten zien dat ik een WK-ticket waard ben. Nederland heeft wel veel goede renners', beseft ze. "Maar als ik dit kan volhouden, komt het wel goed denk ik", besluit ze vastberaden.