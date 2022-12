Armstrong zet puntjes op de i: "Een geweldig event als de Tour kan niet zeven jaar lang geen winnaar hebben"

Door de misstappen van Lance Armstrong in het verleden zit de Tour de France voor een periode van zeven jaar zonder officiële winnaar. Dat stoort de Amerikaan.

Armstrong was te gast in de podcast van ondernemer Joe Pompliano en haalde onder meer die periode van 1999 tot 2005 aan. "De renners uit die periode weten wie de koersen gewonnen heeft. Een geweldig en speciaal event als de Tour de France, één van de grootste sportevenement in de wereld, kan niet zeven jaar lang geen winnaar hebben. Dit kruipt een beetje onder mijn huid. Er moet een winnaar zijn."

EINDPUNT NIET BEREIKT

Op de Wikipedia-pagina met Tourwinnaars blijft het achter die jaartallen leeg. "De geschiedenis heeft mijn verhaal aangepast, maar we hebben nog geen eindpunt bereikt. Als je mij vraagt wat mijn plek is in de wielerwereld: het is wat het is. De Wikipedia-pagina van de Tour zal niet voor eeuwig blijven zoals het nu is, dat beloof ik je. Je kunt niet zeven jaar lang geen winnaar hebben. Dit houdt geen steek. Benoem dan iemand anders tot winnaar."

Aangezien ook vele andere renners zich dopeerden, werd tot dusver besloten om dat niet te doen. "Het had beter geweest als alle partijen konden samenkomen, toegeven dat dit een slechte periode was waarin we het verpest hebben en dan ook kunnen doorgaan. Dat is niet gebeurd."