Tom Meeusen reed in Essen zijn allerlaatste cross en stopt definitief met veldrijden

Tom Meeusen (34) zet een punt achter zijn carrière.

Op Instagram heeft Tom Meeusen (Deschacht-Hens-Maes) zijn definitief afscheid aangekondigd van het veldrijden. Hij reed zaterdag in Essen zijn allerlaatste cross en werd daar nog achtste.

"Ik stop ermee. Deze keer echt, dankuwel aan iedereen voor de mooie jaren. Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit, ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dankuwel voor de mooie jaren", schrijft Meeusen.

Meeusen was maandagochtend nog aangekondigd in de Belgische selectie voor de Wereldbeker in Val di Sole.