🎥 Afscheid van Tom Meeusen: een overzicht van zijn mooiste overwinningen

Tom Meeusen (34) kondigde zijn definitieve afscheid aan van het veldrijden.

De Exact Cross in Essen was de laatste veldrit in de carrière van Tom Meeusen. Meeusen boekte een aantal erg mooie overwinningen, maar was geen veelwinnaar. In totaal won hij bij de profs 18 keer, de laatste keer in Oisterwijk in 2021, zijn voorlaatste dateert al van 2016 in Sint-Niklaas.

Meeusen heeft enkele erg mooie overwinningen alsook ereplaatsen, vooral tussen 2012 en 2015. Maar zijn eerste grote overwinning boekte hij al in 2010, Meeusen is dan 22. Hij won eerst in Gieten nadat het pedaal van Sven Nys afbrak in de laatste rechte lijn, maar in de sneeuw van Kalmthout klopte 'de IJskoning' Nys in de sprint. Bekijk hieronder de laatste ronde in Kalmthout.

Een dag later ligt er nog altijd sneeuw en ijs en is Meeusen ook de beste in Hoogstraten. Daarna was het even wachtten op een mooie overwinning, maar in 2013 wint Meeusen misschien wel zijn mooiste cross op de Koppenberg.

In de laatste ronde kan Meeusen een aanval van Vantornout beantwoordden en in de sprint verrastte hij Pauwels en Vantornout door van heel ver aan te zetten.

Het seizoen 2013-2014 is het beste van Meeusen met vijf overwinningen. Hij wint in 's-Hertogenbosch, Oudenaarde, Nommay, Middelkerke en Eeklo. Na een dopingzaak in 2015, waarvoor hij werd vrijgesproken, pakt Meeusen nog een keer uit.

In Loenhout profiteert hij van vertwijfeling bij onder meer de piepjone Mathieu van der Poel (21) en Wout van Aert (20) om halfweg weg te rijden en ook stand te houden.