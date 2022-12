🎥 Pierre Rolland dringt niet langer aan en neemt als renner afscheid: "Aangeraden om voor een jongere te kiezen"

Pierre Rolland stopt met koersen. Dat heeft hij via een videoboodschap op sociale media meegedeeld.

In 2011 brak Pierre Rolland door. Hij won een Touretappe naar Alpe d'Huez en eindigde 10e in die Tour. Een jaar later won hij nog een Tourrit. Daarnaast won hij ook een rit in de Giro (2017) en eindigde hij 4e in de Giro van 2014.

Jarenlang stond Rolland als rittenkaper bekend, maar zijn beste jaren lagen al achter zich. De laatste seizoenen deelde hij vooral ook ervaring aan de jeugd bij B&B Hotels-KTM.

Voor 2023 probeerde die ploeg een stap hogerop te zetten, maar het project ging niet door en de profploeg hield op te bestaan. Zo moest Rolland dringend op zoek naar een nieuwe ploeg.

"Er waren wel gesprekken met andere ploegen, maar ik raadde hen aan om voor een jongere renner te kiezen en niet voor een renner die nog koste wat het kost onderdak wou vinden. Ik heb genoeg kansen gehad om me te bewijzen", aldus Rolland in een videoboodschap.

"Ik ben tevreden over mijn profcarrière, maar had gehoopt dat het nog wat verder kon doorgaan. Het lot heeft er anders over beslist. Nu begint een nieuw hoofdstuk in mijn leven en ik heb nog veel mooie projecten. In de nabije toekomst zal ik mijn plannen bekendmaken", sloot Rolland af.