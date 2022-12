Miguel Angel Lopez reageert op ontslag bij Astana: "Geen nieuwe feiten die beslissing rechtvaardigt"

De Colombiaan ontkent dat er nieuwe feiten zijn opgedoken die zijn ontslag bij Astana rechtvaardigen.

Miguel Angel Lopez werd maandagavond door Astana aan de deur gezet doordat het over nieuwe feiten zou beschikken over de banden tussen de Colombiaan en de omstreden dokter Marco Maynar.

De Colombiaan reageerde op zijn sociale media op het ontslag en ontkent ook dat er nieuwe feiten zijn opgedoken. "De renner laat hierbij weten dat hij geen reden ziet voor de keuze van Astana Qazaqstan en dat er geen nieuwe feiten zijn die zo’n beslissing rechtvaardigen. Er zijn geen nieuwe feiten die nog niet bekend of gerapporteerd waren voor november 2022."

Want in november werd het contract van Lopez nog verlengd voor 2023. "De renner ontkent alle aantijgingen die zijn naam en eer als professioneel wielrenner beschadigen en wil er nog eens aan herinneren dat hij nog nooit positief is getest voor welke vorm van drugs of doping."

"Daarbij is hij ook nog nooit onderzocht door welke autoriteit dan ook. Lopez wil dan ook informeren dat hij voor zijn rechten gaat staan in de rechtbank, in een zaak die zal gaan om het beëindigen van een contract zonder geldige reden."