UCI-ranking veldrijden: de accordeon gaat wat meer dicht bij de mannen

Op dinsdag wordt de UCI-ranking in het veldrijden elke keer geüpdatet. Na Dublin zijn er nauwelijks verschuivingen.

Wout Van Aert won in Dublin, maar dat had geen invloed op zijn plaats op de UCI-ranking. Hij blijft op een 14e plaats staan. Aan de leiding staat nog altijd Eli Iserbyt. Ook de rest van de top 5 blijft ongewijzigd. Al wordt de kloof tussen de top 4 kleiner. Een week eerder was dat nog 526 punten. Na Dublin is dat 336.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Eli Iserbyt: 3155 punten

2. Michael Vanthourenhout: 3025 punten

3. Lars van der Haar: 2898 punten

4. Laurens Sweeck: 2819 punten

5. Tom Pidcock: 1912 punten

...

14. Wout Van Aert: 1060 punten

© photonews

Bij de vrouwen blijft Fem van Empel aan de leiding. Ook de rest van de top 5 blijft behouden. Opvallend de volledige top 10 bestaat uit Nederlandse rensters. Vorig week stond Hélène Clauzel nog 10, maar Manon Bakker nam haar plaats in de top 10 in en schoof op naar een 8e plaats.