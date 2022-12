Duitse ritwinnaar uit Giro en Tour: "Dat Evenepoel top zal zijn in de Giro, daar moet je je geen vragen over stellen"

De concurrentie heeft een hoge pet op van Remco Evenepoel. Wie in 2023 naar de Giro trekt met ambitie, weet dat hij sterk voor de dag zal moeten komen.

In die situatie zit ook Lennard Kämna. Op de ploegpresentatie van Bora-Hansgrohe liet die zich lovend uit over het huidige niveau in het profwielrennen. "Er zitten weer zeer goede renners in het peloton. Een tiental jaar geleden was het een Contador die heel dominant was. Er rijden weer veel goede nieuwe renners mee."

VAN ALLE MARKTEN THUIS ZIJN

Om succes te hebben in de koers, moet je dan ook van alle markten thuis zijn. "In het wielrennen spelen verschillende zaken: hoe pak je het tactisch aan, enzovoort. Dat maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Je moet mentaal sterk zijn."

Kämna won vorig jaar een rit in de Giro en deed in de Tour hetzelfde in 2020. Ook volgend jaar trekt de klimmer opnieuw naar de Giro en zal hij het dus tegen sterke tegenstanders moeten opnemen. "Je moet je met hen meten. Een Remco Evenepoel die de Vuelta gewonnen heeft: dat hij top zal zijn in de Giro als hij goed de winter doorkomt, daar moet je je geen vragen over stellen."