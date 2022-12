Fem van Empel beschrijft haar band met concurrente/concullega Puck Pieterse

Met Fem van Empel en Puck Pieterse maken twee 20-jarigen het mooie weer in de vrouwencross. Hoe is hun band onderling eigenlijk?

Ze zijn immers mekaars grootste concurrenten, nu niet meer bij de beloften maar bij de elite. Hoewel er in het vrouwenveldrijden weinig steekjes richting mekaar worden uitgedeeld, is het toch niet zo evident om te midden zo'n tweestrijd het met mekaar prima te blijven vinden. Dat heeft de sportgeschiedenis wel al aangetoond.

NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD

Volgens Van Empel komen zij en Pieterse echter wel goed overeen. "We trainen wel eens samen - het is dan een kwestie van af te spreken - als we een keer in een andere omgeving willen trainen. Dat is wel eens leuk. Ik denk dat het de normaalste zaak van de wereld dat je normaal met mekaar omgaat."

"In de wedstrijd ben je concurrenten, maar eigenlijk ben je concullega's van mekaar. Vriendinnen kun je ons wel noemen, zeg maar", besluit Fem van Empel.