Cassel opnieuw in de Vierdaagse van Duinkerke de scherprechter om een opvolger voor Philippe Gilbert te zoeken

De Vierdaagse van Duinkerke heeft zijn parcours voor 2023 bekendgemaakt. We zoeken een opvolger voor Philippe Gilbert.

De Vierdaagse van Duinkerke start op dinsdag 16 mei in Duinkerke. 5 dagen later komt de Noord-Franse rittenkoers opnieuw aan in Duinkerke.

Rit 1 komt aan in Abbeville. Een dag later rijden de renners van Compiègne naar Laon. Op dag 3 staat in Saint-Quentin een tijdrit op het menu. Rit 4 gaat van Maubeuge naar Achicourt.

Op zaterdag 20 mei staat de koninginnenrit op de planning. Het vertrek is in Roubaix en daarna rijden de renners richting Cassel. Daar zullen de renners net als in de voorbije edities enkele keren over de gelijknamige berg moeten rijden. Ook de finish licht in het centrum van het stadje.

De renners rijden op de slotdag nog van Avion naar Duinkerke. Dan zullen we weten wie de opvolger van Philippe Gilbert wordt.