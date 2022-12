Eli Iserbyt heeft opnieuw meer last van zijn blessure en overwoog even niet te starten in Val di Sole

Eli Iserbyt start in Val di Sole ondanks de opspelende blessure.

Eli Iserbyt heeft al het hele seizoen last van ischialgie (zenuwwortelpijn in de rug) die ook doorstraalt naar zijn been. Op het EK in Namen begin november maakte hij die blessure weer erger door een val.

Iserbyt kreeg de blessure de laatste weken onder controle en kon een paar keer op het podium eindigen. Vorig weekend in Dublin werd Iserbyt zevende, maar hij had opnieuw meer last van zijn blessure.

"In het laatste kwart van de cross trok ik mijn rug scheef. Het kostte me afgelopen week twee dagen training. Even heb ik zelfs overwogen om niet te starten in Val di Sole", zegt Iserbyt bij HLN.

Door de sneeuw in Val di Sole start Iserbyt toch doordat er vooral op techniek moet worden gereden en Iserbyt hoopt zo zijn blessure wat te maskeren. "Toch vrees ik dat de hinder jammer genoeg zal aanhouden tot en met het einde van het veldritseizoen."