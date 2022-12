Fem van Empel over twee weken naar Jumbo-Visma: "De bedoeling is om haar rustig te laten ontbolsteren"

Fem van Empel domineert bij de vrouwen dit seizoen in het veld.

Fem van Empel stak vorig jaar in Val di Sole voor het eerst bij de profs haar armen in de lucht. Ze won toen een spannend duel met Marianne Vos. Een seizoen later domineert ze bij de vrouwen en won ze al tien keer.

Toch moet haar ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal haar in januari laten gaan naar Jumbo-Visma. Daar krijgt Van Empel onder meer een Belgische coach met Lieselot Decroix. "Fem is natuurlijk een heel groot talent", zegt Decroix bij Sporza.

Geen druk wegprogramma

Net zoals nu zal Van Empel geen overvloed aan crossen rijden en ook op de weg zal ze voorzichtig gebracht worden. "De bedoeling is om haar rustig te laten ontbolsteren en ervoor te zorgen dat we haar goed kunnen bijstaan op alle vlakken."

Van Empel gaat nog crossen tot het WK in Hoogerheide begin februari. "Eerst moet Fem na haar crossseizoen goed de tijd nemen om opnieuw rustig op te bouwen. Ze zal dus niet in elke belangrijke wegkoers aan de start komen."