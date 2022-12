Jay Vine over transfer van Alpecin-Deceuninck naar UAE: "Heb dit nog maar twee keer gedaan in mijn leven"

Jay Vine brak dit jaar helemaal door en versierde een transfer naar UAE Team Emirates.

In pas zijn tweede jaar bij de profs brak Jay Vine (27) door met twee ritzeges in de Vuelta. Hij was ook op weg naar de bergtrui, maar viel enkele ritten voor het einde en moest opgeven. Zwaar tilt hij er niet aan dat hij die bergtrui niet kon meenemen naar huis.

"Als iemand mij voor de Vuelta had verteld dat ik twee keer zou winnen, waarvan één keer vanuit de groep met klassementsrenners, dan had ik ondanks de crash meteen getekend", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Vine maakt volgend seizoen de overstap naar UAE. "Ik heb dit nog maar twee keer gedaan in mijn leven, UAE Team Emirates is pas mijn tweede team op het hoogste niveau. Ik weet niet wat ik kan verwachten. In 2020 reed ik nog op continentaal niveau."

Over zijn programma voor 2023 is nog veel onduidelijkheid, behalve dat hij de Australische koersen en de Ronde van de Algarve rijdt. "De ploeg heeft mij echter niet gehaald om knecht te zijn, dus het wordt een interessant seizoen", zegt Vine nog.