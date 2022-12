Michael Vanthourenhout verrast: "Ik had verwacht dat Mathieu wel eens ging tonen hoe er op ijs moest gereden worden"

Mathieu Vanthourenhout heeft verrast en was ook zelf verrast. Mathieu van der Poel was immers de torenhoge favoriet in Val di Sole, maar de Europese kampioen was veruit de sterkste.

"Het ging heel goed", trapte Vanthourenhout tijdens het flashinterview een open deur in. "Het was de bedoeling om zo weinig mogelijk fouten te maken. Iedereen heeft er ergens wel gemaakt. Het was verraderlijk, elke ronde werd het gladder."

Het werd uiteindelijk een lange solotocht voor de winnaar en die stond vooraf zeker niet in de sterren geschreven. "Ik had verwacht dat Mathieu wel eens ging tonen hoe er op ijs moest gereden worden. Ik heb mijn eigen koers gereden, ik weet niet waar Mathie zat. Het is dan nog een strijd geworden met Niels Vandeputte. Ik heb mijn eigen tempo proberen zoeken, dat was blijkbaar hoog genoeg."

NIET TEGENSTUREN

Vanthourenhout is vanaf nu de aangewezen man om te zeggen hoe er in een sneeuwcross - zeg maar ijscross, gezien de harde ondergrond - gereden moet worden. "Zo lang mogelijk in pedalen blijven en de fiets het werk laten doen. Als je probeert tegen te sturen, lig je onderuit."

Waar plaatst hij deze overwinning in zijn rijtje met fraaie zeges? "Een kampioenschap is nog net iets mooier, maar een Wereldbeker winnen is heel mooi. Op dit moment gaat het heel goed en daar wil ik in de kersperiode een verlengstuk aan breiden." En wie weet ligt er op het WK in Hoogerheide ook wel sneeuw. "Het is te hopen, ja."