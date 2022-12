Zwitserse superstarter van Tormans stijgt boven zichzelf uit in Val di Sole: "Laurens Sweeck kwam nog heel snel dichter"

Dat ze een superstarter in de rangen hadden, dat wisten ze bij Tormans al. In Val di Sole ging die ook nog eens boven zichzelf uitstijgen.

In een resem veldritten dit seizoen heeft Kevin Kuhn al de kopstart genomen. Een specialiteit op zich. Om dat dan in het verdere verloop van de cross te bevestigen, is nog heel wat anders. Daar slaagde de Zwitser in Val di Sole wel in, met een derde plek als beloning.

NERVEUS

"Dit is mijn eerste podiumplaats in zo'n grote cross. Ik had problemen met de ketting en werd nerveus, want Laurens Sweeck kwam nog heel snel dichter", gaf Kuhn voor de UCI-microfoon aan dat hij nog wel de druk voelde. "Ik ben heel blij met de derde plaats."

Het was een bijzonder ervaring om als het ware op een ijspiste rond te rijden. "Wanneer ik voor het laatst zo'n cross reed? Dat weet ik niet. Ik heb niet veel op sneeuw gereden. Mijn laatste podiumplaats in een belangrijke wedstrijd behaalde ik ook in de sneeuw. Wanneer dat was herinner ik mij ook niet precies, enkele jaren geleden alleszins."

PERFECTE CROSS

Kortom: dit is een resultaat dat zijn seizoen heel wat kleur geeft. "Ik heb heel lang en hard gewerkt om op het podium te kunnen staan in een Wereldbeker. Dit was de perfecte cross voor mij."