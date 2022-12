Fem van Empel reageert kort op haar valpartij: "Dikke pech! Hopelijk kan ik snel herstellen"

Eerder reageerde haar ploeg al op haar valpartij en dat heeft Fem van Empel inmiddels ook zelf gedaan op sociale media.

Het was voor alle volgers van het veldrijden wel schrikken wanneer we Van Empel na haar valpartij daar ineens op de grond zagen liggen in Val di Sole. Uiteraard kreeg ze gelukwensen om er snel bovenop te komen en op haar Instagram Stories heeft de leidster in de Wereldbeker hierop gereageerd.

PIJN AAN LINKERBEEN

"Dikke pech! Ik heb momenteel veel pijn aan mijn linkerbeen", geeft Van Empel een update over de naweeën van haar val. "Ik voel me duizelig en heb enkele schaafwonden." Wel is ze vastberaden om vlug opnieuw haar opwachting te maken. "Hopelijk kan ik snel herstellen."

Pauwels Sauzen-Bingoal meldde reeds dat er bij de eerste onderzoeken geen breuken vastgesteld zijn. Deze ochtend neemt Van Empel het vliegtuig naar Nederland, waar er dan nog verdere onderzoeken gedaan zullen worden.