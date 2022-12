Wereldbeker veldrijden: andere eerste achtervolger op Laurens Sweeck, terug klein beetje spanning bij de dames

Uiteraard hebben de prestaties in Val di Sole gevolgen voor de Wereldbeker. Laurens Sweeck leidt nog altijd bij de mannen, al heeft hij nu met een andere eerste achtervolger te maken. Bij de dames is er ook terug een klein beetje spanning.

Een vierde plaats in de Italiaanse sneeuw was voldoende voor Laurens Sweeck om een goede zaak te doen, gezien de opgave van voornaamste belager Eli Iserbyt. Sweeck loopt 22 punten op hem uit, maar dient nu ook opnieuw rekening te houden met Michael Vanthourenhout. De Europese kampioen springt over zijn ploegmaat naar de tweede plaats in de stand.

Top 5 stand Wereldbeker heren

1. Laurens Sweeck 288 punten

2. Michael Vanthourenhout 265 punten

3. Eli Iserbyt 249 punten

4. Lars van der Haar 205 punten

5. Niels Vandeputte 178 punten

Bij de dames werd zeker een gouden zaak gedaan en wel door Pieterse. Zij ging met het maximum van de punten (40 stuks) aan de haal, terwijl Van Empel zonder punten moest afdruipen na haar val. Het was ook wel nodig voor Pieterse om nog te kunnen hopen op de eindzege om een flinke hap van haar achterstand af te knabbelen. Van Empel heeft nog altijd een behoorlijke bonus, maar het is toch alweer een beetje spannend.

Top 5 stand Wereldbeker dames

1. Fem van Empel 330 punten

2. Puck Pieterse 265 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado 182 punten

4. Denise Betsema 181 punten

5. Inge van der Heijden 171 punten