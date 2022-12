Bondscoach Vanthourenhout zinspeelt op mogelijk WK op gladde ondergrond in '24: "Sneeuw en ijs horen bij veldrijden"

De veldrijders hebben zich letterlijk op glad ijs begeven. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout is daar ook niets mis mee en hoort het gewoon bij de cross.

Hier en daar werd de vraag gesteld of het niet over de limiet was, die sneeuwcross in Val di Sole. "Sneeuw en ijs horen bij het veldrijden", spreekt Sven Vanthourenhout dat tegen in Het Laatste Nieuws. "De jongste vijf jaar hebben we in België nooit sneeuwcrossen gehad, maar vroeger gebeurde dat een aar weekends per jaar."

Bovendien kan het een nuttige oefening geweest zijn met het oog op het WK veldrijden 2024, denkt de Belgische bondscoach. "De kans bestaat dat we volgend jaar een wereldkampioenschap krijgen op deze ondergrond. In het Tsjechische Tábor kan het in januari flink sneeuwen."

STERKE VANDEPUTTE

De crossers die goed met die omstandigheden overweg kunnen, zul je niet horen klagen. "Sommige renners zijn er ook gespecialiseerd in, dat zag je bij Niels Vandeputte, die boven zichzelf uitstak en knap tweede werd."