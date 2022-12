Stijn Steels hangt zijn fiets aan de haak: "Ben trots op mijn carrière"

Stijn Steels heeft zijn fiets aan de haak gehangen. Dat vertelde hij in een gesprek met Focus-WTV.

Het werd een beetje een einde in mineur voor Stijn Steels. In de Zesdaagse van Gent kwam hij op de openingsdag zwaar ten val. Hij brak daarbij 3 ribben en 2 ruggenwervels. Ook had hij een gekneusde long.

Zo moest Steels op zoek naar een nieuwe ploeg, want zijn contract bij Quick Step-Alpha Vinyl werd niet verlengd. Al is hij niet langer op zoek. Hij stopt met koersen. Dat vertelde hij aan Focus-WTV.

"Ik ben trots op mijn carrière", vertelde Steels. "Als nieuweling droomde ik al van een profcarrière en dat lukte dan. Ik wou dan verder doorgroeien. Uiteindelijk heb ik niet de absolute top gehaald, maar ik heb wel jarenlang de absolute vedetten kunnen helpen."

Steels begon in 2013 zijn profcarrière bij Crelan-Euphony. Daarna reed hij 4 seizoenen voor Sport Vlaanderen-Baloise. Vervolgens reed hij nog een seizoen voor Verandas Willems-Crelan en een seizoen voor Roompot-Charles. Steels sloot zijn carrière met 3 seizoenen bij Quick Step-Alpha Vinyl af. In zijn profcarrière won hij geen enkele profwedstrijd, maar was hij in enkele kermiskoersen wel de beste.