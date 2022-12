Danny van Poppel legt zich volledig toe op rol als lead-out Sam Bennett: "Focus me honderd procent daarop"

De Nederlander (29) is de vaste lead-out van de Ier Sam Bennett.

Danny van Poppel probeerde het in het verleden als kopman en sprinter en deed dat met succes. Hij won onder meer een rit in de Vuelta en won twee keer Binche-Chimay-Binche. Van Poppel werd ook eens vierde in Gent-Wevelgem en twee keer zestiende in de Ronde van Vlaanderen.

Nu is Van Poppel een lead-out geworden voor de Ier Sam Bennett, en in die rol is Van Poppel gelukkig. "Ik ben lead-out-man, ik focus me honderd procent daarop. Ik win liever drie ritten in de UAE Tour met Sam dan ik vijfde word in Kuurne", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Wedstrijden zoals Gent-Wevelgem zijn nog wel mooi, maar aan pakweg Roubaix beleef ik geen plezier. Dan heb ik niet zoals zo’n Dylan van Baarle dat ik denk: Poh, hier heb ik zo’n zin in. Bij de UAE Tour heb ik dat bijvoorbeeld, als we met Sam gaan sprinten, wel. Daar heb ik echt zin in als ik de gordijnen van de hotelkamer opengooi", zegt Van Poppel nog.