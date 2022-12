Fernando Gaviria hoopt bij Movistar een nieuwe impuls aan zijn carrière te geven: "De voorbije 3 seizoenen waren lastig"

Fernando Gaviria hoopt bij Movistar zijn carrière te herlanceren. Hij kende enkele moeilijke jaren.

Bij de ploeg van Patrick Lefevere groeide Fernando Gaviria als een van de sterkste spurters ter wereld uit. Op 3 seizoenen won hij 30 profkoersen voor Quick Step, maar na die 3 seizoenen koos Gaviria voor Team UAE Emirates. Hij bleef daar 4 jaar.

Dat 1e seizoen begon behoorlijk met 6 zeges, maar toen begon ook al de ellende. In de Giro moest Gaviria door knieproblemen opgeven. Het duurde tot de Ronde van Polen in augustus vooraleer hij opnieuw een wedstrijd reed. In 2020 begon hij goed aan het seizoen, maar dan kwam corona. Hij liep een coronabesmetting op en sindsdien bleef hij in het sukkelstraatje met nog enkele coronabesmettingen en een sleutelbeenbreuk. In 2021 en 2022 won hij amper 3 koersen.

"De voorbije 3 seizoen waren erg lastig, professioneel en menselijk", vertelde Gaviria aan het Spaanse El Pais. "Maar nu kijk ik weer vooruit. Ik heb het weer afgesloten. Met Movistar zit ik bij een nieuwe ploeg en een nieuwe omgeving. Ik voel van hen vertrouwen."

Gaviria probeert opnieuw met zeges aan te knopen. Daarmee wil hij eind januari in de Ronde van San Juan beginnen.