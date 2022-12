Ellen Van Loy (42) neemt eind dit seizoen afscheid als crosser, maar blijft wel in het veldrijden

De Belgische ouderdomsdeken van het veld neemt eind februari afscheid van het veld.

Ellen Van Loy begon pas op haar 28ste echt met veldrijden en reed in het seizoen 2011-2012 haar eerste volledige crosswinter, toen was ze al 31. Maar op 26 februari, tijdens de Internationale Sluitingsprijs van Oostmalle, zit haar veldritcarrière er wel definitief op.

"Ik voel dat mijn tijd om afscheid te nemen van het veld is gekomen. De komende weken ga ik keihard genieten van alle wedstrijden die ik nog rijd, inclusief het Belgische kampioenschap en de Wereldbeker", zegt Van Loy bij Het Nieuwsblad.

Van Loy combineerde het veldrijden altijd met een job als zorgmedewerkster en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Want Van Loy neemt dan wel afscheid als renster, maar ze wordt wel jeugdcoach bij haar ploeg De Ceuster Bonache Cycling Team.

Van Loy won in haar carrière tien keer, met de overwinningen in Diegem en Gavere als mooiste. Haar laatste zege dateert al weer van begin december 2018 in Hasselt. De beste uitslag van Van Loy dit seizoen is recent een negende plaats in Essen.