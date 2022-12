Ook Vos en Van Empel kennen hun programma: laatstgenoemde debuteert voor Jumbo-Visma in Baal

Jumbo-Visma maakte niet enkel het programma van Van Aert bekend, ook dat van Vos en Van Empel. Vanaf 1 januari zijn dat de twee grote troeven van de ploeg in het damesveldrijden.

Marianne Vos rijdt nu al voor Jumbo-Visma. Een druk veldritprogramma gaat zij dit seizoen niet meer afwerken, maar het is wel de bedoeling om zich goed voor te bereiden op het WK. Vos rijdt op 5 januari in Koksijde, op 8 januari in Zonhoven, een week later op het NK in Zaltbommel en op 22 januari in Benidorm. Dat moet voldoende zijn om in topvorm aan de start van het WK in Hoogerheide te staan op 4 februari.

© photonews

Fem van Empel komt tot het einde van het jaar nog uit voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Daar hopen ze haar ongetwijfeld nog in enkele crossen in te zetten, als ze hersteld geraakt van haar valpartijen in Val di Sole. Onderzoeken brachten gelukkig geen breuken aan het licht.

Na de jaarwisseling komt ook Van Empel in de familie van Jumbo-Visma terecht. Ze zal in het geel-zwarte shirt debuteren in de X2O Trofee in Baal op nieuwjaarsdag. Nadien volgt nog deelnamen in Koksijde, Zonhoven, het NK in Zaltbommel, Benidorm, Besançon (29/01) en uiteraard ook het WK veldrijden in Hoogerheide.