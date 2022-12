Wout van Aert nog niet op niveau van vorig jaar? "Hij mág nog niet supergoed zijn"

Wout van Aert reed tot nu toe twee crossen.

In de Wereldbeker in Antwerpen keerde Wout van Aert terug in het veld. Hij werd daarin meteen tweede na Mathieu van der Poel. Een week later in Dublin was de Nederlander er niet bij en won Van Aert.

Toch won Van Aert in Dublin niet met grote voorsprong, hij hield de eerste achtervolgers op zo'n 15 seconden. Vorig seizoen reed Van Aert in Boom en Essen meteen bijna twee minuten weg van de concurrentie. Ook Bart Wellens ziet dat Van Aert nog niet 100% is.

"Op zijn top is Van Aert nog niet. Zelfs in Dublin, waar hij won, zie je dat hij nog een paar procenten beter kan worden. Ik heb hem foutjes zien maken die hij normaal niet maakt. Power genoeg, maar de finesse ontbrak", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat Van Aert nog niet top is, is misschien ook doelbewust. Er telt maar één cross dit seizoen: het WK op 5 februari. "Het WK is het allerbelangrijkst voor hem deze winter. Je kan zelfs stellen dat hij nog niet supergoed mág zijn", zegt Wellens nog.