Australiër die deal met B&B zag mislukken vindt alsnog onderdak: Israel-Premier Tech kondigt zijn komst aan

Israel-Premier Tech heeft voor hem nog een plaatsje vrijgemaakt en kondigt de komst van de Australische klimmer aan. "Ik ben Israel-Premier Tech heel dankbaar dat het me zo laat op het jaar nog een contract geeft. Ik ga enkele bekende gezichten terug tegenkomen. Ik hoop belangrijk te zijn in het helpen van het team en heb ook de ambitie om resultaten te behalen die het vertrouwen van het team teruggeven."

Na een niet zo evidente periode, met die transfersaga rond B&B Hotels, staat het wielerplezier voorop voor de 28-jarige Schultz. "Al bij al kijk ik er gewoon naar uit om met iedereen samen te komen op de koersen", meldt de nieuwkomer.

Room for one more! Nick Schultz signs with IPT!



We are thrilled to announce the signing of Aussie climber @nick_schultz5 as our 29th rider for the 2023 season.



Welcome, Schultzie!



