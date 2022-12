Fem van Empel en Eli Iserbyt nog altijd erg twijfelachtig voor Wereldbeker in Gavere

Van Empel en Iserbyt vielen allebei in Val di Sole.

Fem van Empel moest in de Wereldbeker in Val di Sole al snel opgeven nadat ze tegen een paaltje reed. De Nederlandse leidster in de Wereldbeker bleef lang liggen en werd afgevoerd op een draagbaar.

Van Empel zou nog altijd last hebben van haar knie en het is dan ook niet zeker of ze kan starten in Gavere op tweede kerstdag. De Nederlandse zag Puck Pieterse al terug komen tot op 65 punten in het klassment, als Van Empel niet kan starten en Pieterse wint dan zijn er dat nog 25.

Ook de ploegmaat van Van Empel bij Pauwels Sauzen-Bingoal, Eli Iserbyt is nog onzeker. "De kans is zeer klein dat Eli en/of Fem maandag al kunnen starten", zei ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij HLN.

Ook Iserbyt viel zwaar in Val di Sole en heeft nog last van zijn heup. Na zijn opgave mocht hij de eindzege al vergeten, als hij ook in Gavere niet kan starten dan zakt hij mogelijks helemaal weg in het klassement.