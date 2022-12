Jan Bakelants (36) stopt met wielrennen: "Ben niet over één nacht ijs gegaan"

Jan Bakelants stopt met koersen. Dat heeft hij verteld in een interview met Sporza.

In juli 2022 kreeg Jan Bakelants te horen dat Intermarché-Wanty-Gobert zijn contract niet zal verlengen. Eind juli won hij een rit in de Ronde van Wallonië en toen is het idee om te stoppen beginnen te rijpen. Zo vertelde Bakelants aan Sporza.

"Het is geen overhaaste beslissing en ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Ook heb ik de knoop samen met mijn familie doorgehakt. Het voelt goed aan", aldus Bakelants.

"Er waren wel wat losse contacten met andere ploegen, maar ik kon me nooit vinden in de voorwaarden", ging Bakelants verder. "Een tijdje geleden had ik al beslist. Ook ben ik als prof blijven leven. Het zou ook slecht zijn om die gewoontes om te gooien, maar het is wel tijd om dit hoofdstuk af te ronden."

TOEKOMST?

Het hoogtepunt van Bakelants was in de Tour van 2013. Hij won toen de 2e rit en reed ook 2 dagen in het geel. Verder won hij ook een rit in de Dauphiné en de GP de Wallonie. Daarnaast won hij bij de beloften ook de Ronde van de Toekomst in 2008.

Wat de toekomst zal brengen, weet Bakelants nog niet. Het management van een wielerploeg misschien?: "De brede horizon van een ploeg managen en naar een hoger niveau brengen, op zoek gaan naar centen, het contact met de renner en een carrière uitbouwen: dat spreekt me geweldig aan."