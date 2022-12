Movistar wil mogelijks met Saoedisch geld de kloof met Jumbo-Visma en INEOS-Grenadiers verkleinen

Saoedi-Arabië komt steeds meer op de voorgrond in het wielrennen.

De Saudi Tour maakte in 2020 zijn rentree op de wielerkalender en heel wat teams trokken er de afgelopen jaren naartoe. Ook bij de ploegen komt het Arabische land steeds meer in beeld.

Afgelopen week werd nog bekend dat de Saoedische regio AlUla mede-naamsponsor wordt van het Australische GreenEDGE Cycling. Ook Movistar sloot al een deal met de Saoedische wielerfederatie, maar sluit niet uit dat er in de toekomst ook met geld kan komen uit het Arabische land.

"Er zijn mogelijkheden dat ze het team gaan sponsoren, zoals dat is gebeurd met Bahrain en UAE. We zijn bezig met het vinden van een sponsor die ons in staat stelt om boven de 30 miljoen euro budget te komen en zo dichter bij grote wielerploegen als Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers te zitten", zegt Sebastian Unzué, zoon van manager Eusebio Unzué, bij Marca.

"Op dit moment zijn er echter teams die dubbel zo veel budget hebben als ons, dus om aan de top te willen blijven moeten we uitbreiden", zeggen vader en zoon Unzué nog.