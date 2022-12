Sweeck plant geen uitbundig kerstfeest na 'jojo-cross': "Van Aert en Van der Poel reden paar kilometers per uur rapper"

Laurens Sweeck was vrijdagavond één van de uitdagers van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De renner van Crelan-Fristads presteerde vooral sterk in het begin van de wedstrijd. Een uitbundig kerstfeest gaat het voor hem vanavond niet worden.

"Ik denk dat iedereen voorzichtig was in het begin om zich niet echt voorbij te rijden", blikt Sweeck terug op de cross in Mol. "We moesten het zand ook wat terug goed rijden na de dameswedstrijd. Na enkele ronden zag je dat we met vijf het verschil konden maken. Ik kon vooral goed door het zand rijden. Dat lukt mij meestal redelijk goed en ik ga proberen om die lijn zo lang mogelijk door te trekken."

Deze Exact Cross was echter wel meer dan zandpassages. Jammer voor Sweeck, die al snel met een offensief uitpakte. "Ik voelde dat ik op de tussenstukken op mijn adem trapte. Van Aert en Van der Poel reden enkele kilometers per uur rapper. Ik had iets te weinig vermogen en dan konden ze zo weer vanzelf naar mij toe rijden. Ik was een beetje als een jojo. Dan maak ik ook een keertje een fout en dan knapte de rekker."

VOORDEEL VALT WEG

"Zij begonnen ook beter door het zand te rijden, dat voordeel viel weg bij mij. Vandaar dat het verschil groter werd", gaf Sweeck zijn verklaring voor de verdere ontwikkeling van het wedstrijdscenario. "Het is daarna gewoon voor plaats 3 rijden. Het podium zat er wel in. Een paar ronden van het einde was ik het wiel kwijt. Dan is het een correcte uitslag als je vierde eindigt."

Het sportieve is alvast een mogelijk gespreksthema tijdens kerstavond. Heeft Sweeck bepaalde plannen? "Meestal doen we gewoon kerstdiner met de familie. Dat is niet uitbundig. Na een paar dagen is het terug werkendag", verwijst hij naar de crossen die nog op het programma staan de volgende weken.