Wout van Aert nuanceert het fans-aan-huis-thema: "Redelijk uit de context getrokken"

Wout van Aert had zich op de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma uitgelaten over fans die bij hem thuis wel eens aanbellen. De Belgische kampioen wil er nu ook geen heikel punt van maken.

Het was één van de meest opvallende zaken die Wout van Aert onlangs in Amsterdam te vertellen had: dat de belangstelling van supporters soms ver gaat en hij thuis liever met rust gelaten wordt. Al wil Van Aert er geen heisa rond en nuanceert hij wat er gezegd is geweest.

"Ik denk dat het redelijk hard uit de context getrokken is", hoeft dit voor Van Aert geen groots thema te worden. "Het was niet het enige dat ik bij de ploegvoorstelling te vertellen had, maar wel bijna het enige dat ze hebben opgeschreven."

FOCUS OP HET FIETSEN

"Er staan soms mensen bij mij aan de deur. Da's lastig, maar ik wil daar nu ook niet te druk over doen", maakt Van Aert duidelijk. "Misschien moeten we dat maar vergeten en het over de cross hebben. Gelukkig focus ik gewoon op het fietsen."