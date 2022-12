🎥 "A merry wheelie Christmas, hohoho": kerstman Sagan wenst u een Zalig Kerstmis zoals enkel hij dat kan

Vanuit de hele sportwereld zijn uiteraard opnieuw massaal kerstwensen gedeeld. We hebben er een deel gebundeld in een overzicht dat u HIER kan bekijken. De unieke kerstwensen van Peter Sagan, die vonden we wel een apart artikeltje waard.

Het filmpje op de sociale media van de Slovaak is weer de moeite waard. Volledig uitgedost als kerstman pakt hij op zijn fiets uit met een ferme wheelie. Ongetwijfeld de beste wheelie ooit door een kerstman gerealiseerd. "Hohoho, hohoho", laat Peter Sagan zich helemaal gaan in zijn rol.

Ho, ho, ho... Have a merry wheelie Christmas! I wish all the best to you and your loved ones.

Together with my friends at @sportful and @ride100percent we'd like to hold a special Christmas giveaway! 🎁🎁🎁 Head over to my Facebook page to take part and try your chance! pic.twitter.com/npqvUS7u3c